Comune, bandi per assunzione di personale

ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria ha in corso diverse selezioni finalizzate ad assumere personale qualificato per alcune aree strategiche dell’Amministrazione.

In particolare è in scadenza il 2 novembre prossimo il concorso pubblico per la copertura di 1 posto di specialista servizi tecnici (Cat. D), per accedere al quale è richiesta la laurea in architettura, ingegneria o equipollenti. Il bando è consultabile sul sito internet dell’ente e indica i requisiti necessari per accedere all'impiego, le materie delle prove e la modalità per presentare la domanda mediante il portale.

Verrà anche a breve pubblicato il bando per la selezione pubblica per la copertura di 2 posti da istruttore servizi amministrativo-contabile (Cat. C), per accedere al quale occorrerà essere in possesso di un diploma di scuola superiore. Si tratta di figure professionali di supporto amministrativo contabile che troveranno largo impiego in tutte le strutture dell'ente.

E’ inoltre pubblicato sul sito del Comune di Alessandria il bando di selezione interna per 1 posto di specialista amministrativo finanziario e di supporto (Cat. D) a cui potrà partecipare esclusivamente il personale interno inquadrato in Categoria C e in possesso di laurea. Questo bando ha scadenza 26 ottobre e prosegue un percorso avviato l'anno scorso finalizzato a promuovere la crescita professionale dei dipendenti.

"Le risorse umane sono un vero patrimonio per ogni ente, ma soprattutto nel nostro che sta ridisegnando lo sviluppo futuro della città - commenta l’assessore alle Politiche di valorizzazione e sviluppo del personale, Silvia Straneo - In questo momento storico in cui l’Unione Europea investe nella crescita dell’Italia, i Comuni hanno un ruolo da protagonisti. Chi vuole mettersi in gioco e lavorare nella nostra amministrazione locale nei profili messi a concorso sarà partecipe di questo processo di rinascita del nostro territorio".