Rainbow Team: nel weekend le finali di GT30 e Formula Junior Elite

BORETTO PO (RE) - Dopo le gare a San Nazzaro D’Ongina, a Cagliari e il Waterfestival Viverone 2021, la scuderia motonautica casalese Rainbow Team è pronta ad affrontare le finali del Campionato Italiano di GT30 e Formula Junior Élite che si svolgeranno sabato 23 e domenica 24 a Boretto Po.

Il team monferrino parte con un ottimo piazzamento in entrambe le categorie. Per quanto riguarda la GT30 il pilota Oleg Bocca, che ha debuttato proprio quest’anno ad agosto a San Nazzaro D’Ongina nella nuova categoria, è attualmente al primo posto in classifica. A lui si aggiunge un nuovo compagno: Guglielmo Martinelli, 19 anni e driver originario di Como che vanta una storia di successi nella Formula Junior Élite e oggi corre in endurance. «Abbiamo montato la sua barca e provato la grafica – dice il team manager Elisa Bocca – Siamo molto contenti di questo nuovo inizio. Guglielmo è molto bravo».

Bocca affronterà l’ultima gara da primo in classifica: «Parte come favorito alla conquista del titolo nazionale – dice Fabrizio Bocca – Lo squadrone Rainbow Team dei ragazzi della Formula Junior sarà presente a Boretto per giocarsi la vittoria del campionato e il podio».

Infatti anche nella categoria giovanile di Formula Junior Élite i casalesi partono con un ottimo piazzamento. Ettore Bo è secondo nella classifica generale, mentre Federico Temporin e Nicolò Cosma sono rispettivamente alla quinta e sesta posizione. Anche loro due possono ambire al podio finale.

Per Ettore Bo, che è il veterano della categoria del Rainbow, è stato un buon ritorno quello di quest’anno. «È stato bravissimo – dice Elisa Bocca – È il pilota più anziano dei nostri sette che gareggiano in Formula Junior. Ha dimostrato la sua conoscenza maturata due anni fa in gare lacustri come quelle di Stresa e quelle marine di Brindisi».

Oltre a Bo, Temporin e Cosma, in gara anche i casalesi Giulio Rimondotto, Clement Kalondero e Francesco Galofaro. Conclusa la stagione per tutte le categorie, i ragazzi continueranno ad allenarsi e prepararsi per la stagione 2022. Nel frattempo a novembre a Monte di Procida Vincenzo Galofaro, il più piccolo di tutti i driver del team che non può ancora gareggiare in Formula Junior Élite, farà una gara dedicata ai piloti della sua età.