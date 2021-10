NOVI LIGURE — Da ragazzina a scuola qualche bullo ha provato a trasformarla in vittima. Lei ha risposto per le rime, ma non a parole. Risultato? Il bullo è andato al tappeto al primo round e la ragazzina s’è presa una bella ramanzina dal preside. Ma tant’è, la strada di Rossana Cherchi ormai era segnata.

Oggi ha 31 anni ed è una campionessa di arti marziali che insegna alle altre donne a difendersi da aggressioni, violenze e situazioni di pericolo. Magra e minuta, non la si direbbe in grado di spezzare pile di tegole con un colpo secco dell’avambraccio. Però lo fa, senza trucco e senza inganno. Ora vi sarà chiaro che quel bullo proprio non aveva speranze...

“Roxy”, come la chiamano gli amici, vive da sempre a Novi Ligure e fin da piccola si è capito che sarebbe diventata una tipa tutto pepe. «Per placare la mia iperattività, mia madre a 6 anni mi ha spedito a fare danza classica – racconta – Ma quando ho potuto scegliere per conto mio, a 11 anni, non ho avuto dubbi: arti marziali».

Con Italo Parodi e Claudio Fava

Rossana ha iniziato a praticare judo con il maestro Italo Parodi, una vera istituzione del settore. Poi ha bazzicato anche il mondo della boxe e del qwan ki do. Ora è una portacolori del kung fu del maestro Pham Xuan Tong, recentemente ha conquistato la medaglia d’argento (specialità Tecnica) ai campionati italiani ed è stata promossa cintura nera primo Dang.

La 31enne studia con il maestro novese Claudio Fava e ora ha aperto un corso dedicato all’autodifesa femminile alla palestra Crossfit. «Insegno tecniche di arti marziali ma non solo – dice Rossana Cherchi – La prima difesa è preventiva e quindi alle mie allieve spiego anche come evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli. E poi c’è l’aspetto psicologico. Mostrarsi impaurite di fronte all’aggressore ci fa già apparire come facili vittime. Quindi durante le lezioni dedichiamo un momento anche alla meditazione, lavorando sulla nostra energia interiore».

Arti marziali per i bimbi

Diplomata in elettronica al Ciampini di Novi («unica ragazza di tutto il corso»), dopo un periodo come commessa all’Outlet di Serravalle Scrivia, oggi Rossana lavora come collaboratrice scolastica. «Il mio sogno però è organizzare corsi di Kung Fu per i bimbi – dice – Lo sport è fondamentale per i più piccoli, una palestra di vita in grado di insegnare educazione e valori. Mi piacerebbe diventare l’adulto di cui avevo bisogno quando ero bambina».

Ora Rossana si sta allenando per i mondiali che si terranno il 23 e 24 ottobre a Lodi e per il campionato nazionale del 5 dicembre, che è in programma a Novi Ligure.