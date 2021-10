Alessandria - Crotone: aggancio o allungo?

ALESSANDRIA - Tre punti per agganciare e rilanciarsi, tre punti per andare in fuga: un risultato pesanti, oggi (20.30), al Moccagatta, per Alessandria e Crotone, le due protagoniste dell'anticipo della nona giornata di serie Bkt

I Grigi obbligano a dare segnali chiari, dopo la brutta pagina di Como. Longo sottolinea che la settimana è vissuta proprio sulla "voglia di riscatto" che, adesso, va però, tradotta sul campo. Con più possibilità di scelta per il tecnico, che sei giorni fa aveva più elementi reduci da infortuni, recuperati in extremis, ma con minutaggio limitato e condizioni da valutare. Oggi, ad eccezione di Bruccini e Celesia, che corrono a parte anche in allenamento, ci sono tutti e qualche cambiamento ci sarà, ad esempio il rientro di Ba dall'inizio a centrocampo, ma anche una collocazione giusta per Milanese, anche a gara in corso, che può giocare pure da mediano all'occorrenza.

Alessandria - Crotone: ancora biglietti In tribuna Renzo Melani, due anni da allenatore e quattro da ds. "La miglior piazza dove sono stato"

In attacco le soluzioni sono diverse: se l'uno contro uno è il motivo tattico dominante, allora serviranno giocatori solidi nei contrasti e propositivi.

Modesto non si fida

"La vittoria ha dato un po' di autostima in più, ma non ha risolto i problemi. Nel calcio si fa presto a tornare indietro". Francesco Modesto si aspetta altre conferme dalla sua squadra. "Affrontiamo una formazione, l'Alessandria, che ha una situazione simile alla nostra: nei duelli - insiste il tecncio del Crotone - dobbiamo essere tosti. Vedo i ragazzi molto responsabile, ma dobbiamo percepire bene il valore del campionato".

Assenti Estevez, infortunato contro il Pisa, e Benali, il capitano, torna a disposizione Canestrelli, ex Albinoleffe.

Dirige Santoro

La gara di questa sera è affidata ad Alberto Santoro, della sezione di Messina, classe 1989, in B dal 2020. In questa stagione due direzioni nella serie cadetta, con il Crotone la prima volta, con l'Alessandria un successo, un pari e una sconfitta nelle tre precedenti designazioni. Gli assistenti sono Cipressa di Lecce e Barone di Roma1, quarto ufficiale Calzavara di Varese. Al Var Forneau di Roma 1, assistente Rossi di Rovigo.

Le probabili formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Chiarello, Marconi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Russo, Lunetta, Benedetti, Corazza, Orlando, Pierozzi, Palazzi, Palombi, Mantovani, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Crotone (3-4-1-2): Contini: Nedelcearu, Cuomo, Canestrelli; Mogos, Zanellato, Donsah, Molina; Borello; Maric, Mulattieri. A disp.: Festa, Saro, Mondonico, Giannotti, Schirò, Visentin, Paz, Roja, Sala, Vulic, Kargbo, Juwara. All.: Modesto