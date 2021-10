Cai, incontro con David Bellatalla: 7mila Km sulle Ande

ACQUI TERME - Stasera, venerdì 22, alle 21 all’ex Kaimano, il Cai acquese presenterà David Bellatalla l’alpinista che ha realizzato la prima traversata integrale della cordigliera delle Ande. Il percorso di oltre 7.000 km ha preso le mosse dalla terra del fuoco attraversando Cile, Argentina, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia e Venezuela fino a raggiungere Caracas sul Mar dei Caraibi. Nel corso della spedizione sono state raggiunte numerose cime tra le quali la prima salita italiana del vulcano Parinacota a 5.540 m.

Aldilà dell'exploit sportivo, si è trattato di una indagine e ricerca che oltre agli aspetti alpinistici e naturalistici ha interessato archeologia, storia etnografia, botanica e zoologia.

David Belatalla è anche un uomo attento alle tematiche sociali. Dal 2006 ha aperto stabilmente un centro accoglienza per i bambini di strada (La Casa della Speranza) nel distretto di Chingeltei ad Ulan Bator, Mongolia. Gli sono stati conferiti numerosi riconoscimenti tra i quali la medaglia d’Oro dal Governo della Mongolia e dalla Croce Rossa per le sue attività umanitarie in Mongolia, il Premio “Paul Harris Fellow” dal Rotary International per le sue iniziative umanitarie, soprattutto per quelle a favore dei bambini di strada di Ulan Bator ed Premio Letterario "Eugenio Montale" per il volume Sull'Altipiano dell'Io Sottile