Il 22 ottobre è la Giornata Mondiale della balbuzie

Oggi, 22 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale della balbuzie (International Stuttering Awareness Day), un disturbo di cui soffre circa un milione di persone in Italia influenzandone profondamente la socialità, le scelte di vita e gli affetti, sin dagli anni dell’infanzia.

In Europa ne soffrono 4,5 milioni di persone, un disturbo quindi che interessa tra il 4% e il 5% della popolazione e vi è un incidenza maggiore per quanto riguarda gli uomini. In particolare nei bambini fino a 5 anni, i maschi che balbettano sono il doppio delle femmine, mentre in età adulta gli uomini balbuzienti sono 4 volte di più delle donne.

Essendo un disturbo poco conosciuto, l'obiettivo della Giornata Mondiale è quella di sensibilizzare su questo tema e fornire le conoscenze adatte per aiutare sia chi ne soffre sia le persone che hanno rapporti con persone affette da balbuzie in modo da poterle sostenere adeguatamente.