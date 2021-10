Bertram, braccio di ferro a Trieste

TORTONA - Grande sfida a Trieste. La Bertram ancora in trasferta (domenica, ore 18.30) al PalaRubini per sfidare l’Allianz. Per la quinta giornata del campionato Lba Unipol Sai.

Squadra appaiate in classifica (4 punti) ma con una sostanziale differenza. Tortona ha vinto le due partite in trasferta, Trieste le due in casa. Entrambe le squadre, che si sono già sfidate in SuperCoppa, sono in fiducia: Bertram reduce dal colpo di Pesaro, Trieste dal ko onorevole in casa della Virtus Bologna. Chi vincerà il braccio di ferro?



Qui Tortona

Coach Marco Ramondino ha preparato la squadra ad una sfida difficile. “Affrontiamo una partita dura in un ambiente caldo e coeso. Trieste è una squadra solida, con gerarchie chiare, che difende bene l'area e brava a perseguire gli obiettivi. La chiave per noi sarà quella di essere più disciplinati e non andare a folate, sapendo che Trieste dalla SuperCoppa è molto cambiata ed ha in Banks il trascinatore”.

Con Chris Wright, Jamarr Sanders (a Trieste nella stagione 2019-2020) sarà l’ex della partita. “Sarà difficile perché a Trieste il pubblico è il sesto uomo e quindi dobbiamo cercare di controllare la partita sin dall’inizio. Trieste è una squadra talentuosa, ben allenata. Ci aspettiamo una partita dura”.

Alla vigilia della sfida è arrivato l’addio di Joseph Mobio che, per trovare più spazio, ha deciso di tornare in A2 ed ha firmato a Scafati.

Qui Trieste

L’Allianz Trieste di Franco Ciani è in crescita nel campionato attorno al suo leader Adrian Banks. Alla vigilia il tecnico (ex Casale Monferrato) ha inquadrato così il match. “Tortona è, per qualità, una finta neopromossa. In SuperCoppa ci sono stati superiori e siamo curiosi di capire se siamo riusciti a colmare quel gap. Per farlo dovremo togliere fluidità al loro gioco d’attacco ed avere un buon presidio dell’area senza rinunciare alla pressione sui tiratori. La loro grande capacità è infatti quella di attaccare l’area e aprire spazi sugli scarichi per una batteria di tiratori tra le migliori del campionato».

Pre-Partita

ALLIANZ TRIESTE - BERTRAM TORTONA

Dove: Allianz Dome, Trieste.

Quando: domenica 24 ottobre, ore 18.30.

Arbitri: Mazzoni, Grigioni, Dori.

Come seguirla: Discovery + (pagamento) su www.discoveryplus.it/sport, aggiornamenti sui canali social del Derthona basket.

Quintetti: Trieste con Sanders, Banks, Mian, Grazulis, Konate. Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain

Indisponibili: Cattapan (Tortona).

Note: Ex della partita Wright e Sanders per Tortona, Grazulis per Trieste.