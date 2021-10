La 5° D del liceo Palli si rivede... 28 anni dopo

CASALE - Con l'inizio del nuovo anno scolastico e con l'aiuto di qualche foto nostalgica circolata su Facebook delle famose gite scolastiche, piene di aneddoti impubblicabili a Praga, Barcellona, Monaco di Baviera, Parigi, è nata negli ex- compagni di classe del liceo scientifico Palli un gran desiderio di rincontrarsi. È questo il caso della 5° D, che dopo quasi 28 anni dal diploma (maturità anno 1994), si è riunita e ritrovata.

«La partecipazione di oltre 20 compagni di classe è stata fantastica e ci ha portato indietro di qualche anno. I rapporti tra gli amici sono rimasti gli stessi con le stesse compagnie, affinità, battute e commenti sui voti ricevuti e al comportamento che fu e di molti pure rimasto» raccontano gli ex alunni.

I compagni più discoli, più vivaci sono risultati anche i più dinamici e molte volte in carriera, in ambienti sempre più competitivi. «Si è quindi parlato, chiacchierato della vita di ciascuno di noi, chi è a Milano, chi è in Trentino Alto Adige chi, la maggior parte, amante della propria terra di origine è quindi rimasto nel Monferrato, terra di mezzo del fu triangolo industriale.

Il successo dell'iniziativa è stato anche merito della forte e appassionata adesione dei nostri professori di un tempo, in ordine alfabetico, le professoresse Angelino, Nebbia, Pertusati, Topi, rimaste tali e quali; gli anni per loro non passano, mentre per i loro allievi sì!».