Addio alle prenotazioni per accedere in biblioteca

CASALE - Da domani per la Biblioteca Civica Giovanni Canna si torna alla normalità. Da lunedì 25 ottobre infatti con le nuove disposizioni normative riguardanti i luoghi della cultura, sarà ancora obbligatorio avere mascherina, igienizzarsi le mani ed essere in possesso del Green Pass, ma l’accesso non dovrà più essere su prenotazione e contingentato.

Così si potrà accedere liberamente alla biblioteca per il prestito librario e per usufruire della sala studio (fino alla capienza massima di 40 persone) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13. Una ripartenza che coinciderà nei prossimi giorni con la presentazione e avvio di nuove iniziative culturali con protagonista proprio Palazzo Langosco.