Azione Tortona promuove il nucleare

TORTONA - Da ieri mattina, e per i prossimi sabato mattina in piazza Nassiriya, Azione Tortona promuove banchetti informativi sull'energia nucleare come fonte economica, sicura e pulita.

"Gli ultimi aumenti delle bollette non fanno che rafforzare la nostra posizione sul nucleare - dicono dall'associazione - da anni il nostro paese dipende da risorse energetiche straniere, come il 5% dell'energia che paghiamo cara dalla Francia, che si rende indipendente grazie alle sue decine di centrali nucleari. L’energia nucleare garantirebbe al paese non solo di ridurre i costi dell’energia, ma anche di diminuire le tonnellate di CO2 prodotte dalle centrali a fonti non rinnovabili. Inoltre andrebbe a creare nuovi 10mila posti di lavoro, fondamentali in un momento di crisi occupazionale".

"L’energia nucleare - concludono - quindi è pulita, a emissioni zero, conviene perché diminuirebbe i costi in bolletta di 5 miliardi di euro annui, ed è sicura perché le scorie verrebbero smaltite come già vengono smaltiti ora i rifiuti radioattivi nella medicina nucleare e come fanno tutt'ora le 450 centrali nucleari presenti in tutto il mondo. Le fonti rinnovabili vanno bene, ma da sole non sono sufficienti al fabbisogno nazionale che rappresenta circa 302 Twh. È quindi ora di superare il terrore: informarsi e approfondire il tema per tornare ad essere una potenza anche in campo energetico".

Per ogni informazione e domanda Azione Tortona è disponibile anche il sabato pomeriggio, dalle 17 alle 21 presso la sede in via Pelizzari 6.