Bruttissima Bertram. Trieste, tutto facile

TRIESTE - La peggior Tortona della stagione incappa nella prima sconfitta esterna a Trieste (88-57). La squadra di coach Marco Ramondino buca la prestazione e per una Trieste convinta e precisa è tutto facile.

Una sconfitta pesante da analizzare e comprendere alla vigilia del big game con la Virtus Bologna di sabato prossimo.

La partita

Primo quarto equilibrato. Tortona non riesce a spegnere l’attacco di Trieste ma sta al passo realizzativo (20-18). Il secondo quarto invece è negativo. Trieste spinge con Konate e Bertram fa due passi indietro, finendo sotto. 28 punti (a 44) all’intervallo per il peggior primo tempo stagionale. La ripresa non migliora le cose. Trieste riprende da dove aveva interrotto e gli ospiti non sono in grado di invertire l’inerzia di una gara incanalata. Padroni di casa concreti e precisi. Al 30’ il punteggio è 66-47. Nell’ultimo quarto Trieste controlla i ritmi della partita e allunga fino all’88-57 della sirena.

I temi

La conferma della solidità Bertram in trasferta non arriva. I Leoni infilano la peggiore prestazione di questo inizio di stagione e non sono mai competitivi. Si cercavano segnali di crescita nella continuità nel gioco dentro la partita, ma sono arrivate tutte indicazioni negative. Non il miglior viatico per il prossimo confronto con i campioni d'Italia



Le voci

Coach Ramondino ammette la superiorità degli avversari: “Trieste ha dominato. Noi siamo stati impreparati sotto tutti i punti di vista e una squadra solida come l’Allianz ha approfittato di questa situazione, prendendo tutti i vantaggi possibili dalla nostra inconsistenza. Non siamo stati in grado di opporre resistenza e di metterli in difficoltà né in attacco né in difesa. La nostra stagione è un susseguirsi di alti e bassi e questo aspetto, in trasferta, alla lunga, si vede. Oggi non è giusto cercare singoli responsabili per la sconfitta, il mio compito è portare la squadra a essere pronta a giocare questo tipo di partiteʺ.

I numeri

Finale: 88-57

Parziali: 20-18, 44-28, 66-47

Quintetti: Trieste con C. Sanders, Banks, Mian, Grazulis, Konate. Tortona con Wright, J. Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Konate 17 (Trieste); Daum 18 (Tortona).

Rimbalzi: Delia 8 (Trieste), Cain 11 (Tortona)

Assist: C. Sanders 6 (Trieste), J. Sanders 6 (Tortona)

Mvp: Konate (Trieste)