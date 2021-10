Hsl: rimonta e secondo posto

TORTONA - Sale ancora un gradino in classifica l'Hsl Derthona, che ora è secondo alle spalle del Chieri: non è stato però un percorso privo di insidie perché il 4-2 finale è il frutto di due frazioni di gioco giocate in maniera ben differente.

Il primo tempo è un film horror per i ragazzi di Zichella, che privi del terminale offensivo Diallo si ritrovano sotto di due reti: prima Galliani spinge da dietro Minasso causando un rigore molto dubbio ma che Giglio trasforma senza troppi complimenti spiazzando Teti, poi Coppola vede uno spiraglio nella difesa e dal limite fa partire un rasoterra velenoso che spiazza Teti e vale il raddoppio per gli ospiti. Sul fronte bianconero Procopio si mangia una occasione incredibile solo davanti a Caruso e nel recupero un intervento su Manasiev in area viene ignorato dall'arbitro quando probabilmente avrebbe meritato di essere sanzionato con un calcio di rigore.

Nella ripresa Zichella inserisce Grieco e Mutti e l'Hsl Derthona accorcia subito le distanze proprio con Mutti lesto a ribattere a rete una corta respinta di Caruso su un tiro da fuori di Todisco. Il gioco poi si ferma per un infortunio a Castaldo, e alla ripresa in quattro minuti i tortonesi capovolgono il punteggio: Todisco prolunga di testa sul secondo palo un cross dalla destra e Gjura in scivolata mette dentro il pareggio, Filip riceve palla in area, controlla di testa e poi con un'acrobazia gira a rete di destro rendendo inutile il tocco di Caruso. Per chiudere definitivamente la gara arriva a una decina di minuti dal termine anche il gol di Luzzetti servito sottomisura da Otelè: la festa bianconera - grazie anche al gemellaggio con i tifosi dell'Imperia - è incontenibile.

HSL DERTHONA - IMPERIA 4-2

MARCATORI: pt 15' Giglio rig., 42' Coppola; st 4' Mutti, 23' Gjura, 26' Filip, 38' Luzzetti

HSL DERTHONA (4-1-4-1): Teti; Gjura, Emiliano, Galliani (1' st Grieco), Luzzetti; Todisco; Saccà (1' st Mutti), Filip, Manasiev (49' Valerio), Procopio; Otelè. A disp. Bertozzi, Casagrande, Brollo, Akouah, Diallo, Imperato. All. Zichella

IMPERIA (4-3-2-1): Caruso; Mara, Castaldo (15' st Fazio), Petti, Carletti; Giglio, Montanari, Canovi (8' De Simone); Foti (5' st Kacellari), Coppola; Minasso (28' st Fatnassi). A disp. Bova, Gabriele, Comiotto, Bacherotti, Cappelluzzo. All. Ascoli

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia

NOTE Ammonito Gjura, Grieco; Giglio. Calci d'angolo 8-3. Recupero pt 2'; st 10'. Spettatori 700 circa.