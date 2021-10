Lamentele per l'hub della Valfrè chiuso. Ma era annunciato

ALESSANDRIA - Problemi nella comunicazione della prevista e già calendarizzata chiusura domenicale del centro vaccinale della Valfrè, ad Alessandria, ha portato comunque alcuni cittadini davanti alle porte (sbarrate) della caserma questa mattina.

Sul sito dell'Asl Al e cliccando qui è possibile trovare tutte le date di apertura che dei vari hub provinciali, che effettuano anche somministrazioni ad accesso diretto dalle 9 e alle 12 nei giorni di apertura: è riservato, fino alla fine del mese di ottobre, alle prime dosi per tutti gli utenti (dai 12 anni compiuti) e alle dosi aggiuntive solo agli utenti over 60 che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 6 mesi. Utenti over 80 e immunodepressi vengono convocati invece tramite sms.

Non solo: per ottimizzare le somministrazioni delle dosi addizionali e per facilitare l’accesso alla persone più fragili sono previste riaperture speciali di alcuni centri vaccinali comunali (Basaluzzo, Pontecurone, San Salvatore Monferrato, Cerrina, Felizzano, Trino, Rosignano Monferrato, Ticineto) e dei centri vaccinali Spoke di Gavi, Arquata Scrivia, Ozzano Monferrato, San Sebastiano Curone, Castelnuovo Scrivia. Per maggiori informazioni riguardo alla dose aggiuntiva è possibile contattare il proprio medico di base, scrivere a alla mail urp@aslal.it o chiamare il numero verde regionale Covid 800 957795.