Vaccini, le somministrazioni di oggi

ALESSANDRIA - L'Unità di crisi del Piemonte ha comunicato che oggi, entro le 18, sono state 9.430 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 3.356 è stata somministrata la seconda dose, a 4.807 la terza dose.

Tra i vaccinati odierni, sono 430 i 12-15enni, 707 i 16-29enni, 892 i trentenni, i 1000 quarantenni, 787 i cinquantenni, 204 i sessantenni, 74 i settantenni, 117 gli estremamente vulnerabili e 3.839 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.402.620 dosi, di cui 2.916.795 come seconde e 169.064 come terze, corrispondenti all’89,3% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

Tamponi

Alle ore 17 erano stati effettuati negli hot spot delle aziende sanitarie piemontesi 540 tamponi gratuiti a persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e sono in attesa di ricevere il Green pass (che per disposizione ministeriale arriva 15 giorni dopo la somministrazione).

Per i tamponi gratuiti è possibile prenotarsi su “ilPiemontetivaccina.it” o su SalutePiemonte.it. Sempre alle ore 17 erano stati effettuati 452 tamponi a pagamento per ottenere il Green pass valido 48 ore.