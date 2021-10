Acquese unito in un progetto di Coesione Territoriale

ACQUI TERME - L’imperativo è ‘sinergie’. In tal senso il Comune di Acqui ha organizzato un tavolo con i sindaci dell’Acquese per la realizzazione di un progetto, Coesione Territoriale, che permetterà di individuare interventi strategici e azioni condivise. «Gli enti locali potranno creare una strategia d’area comune sulla base delle esigenze territoriali e sull’individuazione di proposte di sviluppo per valorizzare risorse ambientali, economiche, infrastrutturali e culturali» informano da Palazzo Levi. Una delibera sarà portata nei Consigli comunali per l’adesione al partenariato e al termine verrà sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione.

«Abbiamo coordinato tutti i sindaci del territorio per costruire un progetto che ha un potenziale enorme – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini – Questo permetterà di redigere progetti sulla base delle necessità locali, superando i confini amministrativi e valorizzando gli elementi caratteristici d’area. Vogliamo focalizzarci sulle problematiche intrinseche per ragionare insieme su proposte che possano dare crescita e sviluppo. Coesione Territoriale ci consentirà di superare i campanilismi traendo vantaggio dalla crescita di tutti».