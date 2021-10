FUBINE - I Carabinieri di Fubine hanno tratto in arresto un 25enne con precedenti di polizia per avere violato il provvedimento del Tribunale di Vercelli che gli vietava di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex compagna.

L’Autorità Giudiziaria, in seguito dell’attivazione del 'Codice Rosso' nell’ottobre dello scorso anno per le reiterate denunce sporte dalla vittima nei confronti del compagno violento che l’aveva più volte ingiuriata, minacciata e percossa procurandole anche lievi lesioni, aveva reso più stringente la misura in atto quando i Carabinieri, nei mesi scorsi, avevano nuovamente segnalato il giovane che si ostinava a contattare la ragazza.

Nell’ultima circostanza, il 25enne ha avvicinato e minacciato l’ex fidanzata sulla pubblica via sottraendole il telefono cellulare, sul quale poco prima l’aveva chiamata per incontrarla e che non è stato più rinvenuto nemmeno dopo l’intervento dei Carabinieri.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.