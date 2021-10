Kolaj nella top 11 della B

ALESSANDRIA - Dopo la prima da titolare, il gol da tre punti, le parole di Moreno Longo, la felicità che riesce, a fatica, a rompere la scorza di timidezza, per Aristidi Kolaj arriva un altro riconoscimento.

L'attaccante esterno classe 1999, che l'Alessandria ha preso a titolo definitivo dal Sassuolo, è stato inserio nella top 11 dell'ultima giornata di campionato, stilata dalla Lega di serie B, insieme a Folorunsho (Pordenone), Donnarumma (Ternana), D'Alessandria (Monza), Lapadula (Benevento), Gendrey (Lecce), Menz (Reggina) Spalek (Brescia), Colombo (Spal) e Ricci del Frosinone, prossimo avversario dei Grigi.

Ba ancora out

Nell'allenamento di questa mattina assente Ba, uscito per la botta alla caviglia contro il Crotone, che quasi sicuramente salterà l'incontro di giovedì (ore 18). Rientrato in gruppo Bruccini che, però, negli ultimi minuti della seduta, si è fermato e la sua condizione è da valutare. Prestia, invece, ha fatto corsa a parte. Per il centrocampo prende quota la candidatura di Milanese in mediana.

In casa Frosinone lavoro differenziato per Ricci, per affaticamento, Maiello candidato a sostituirlo dall'inizio se non recupererà. Indisponbile Rohden, l'ex Casasola, titolare contro l'Ascoli, potrebbe partire dalla panchina, riportando Zampano a destra, con Cotali a sinistra.

Squalifica pesante

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Kargbo, l'attaccante esterno del Crotone espulso, al 41' del secondo tempo, con l'ausilio del Var, per il "pugno al volto"di Parodi. Tre giornate di squalifica, nella motivazione si sottolinea il comportamente gravemente scorretto che ha causato la "fuorisucita di sangue dal sopracciglio" (nella foto) del giocatore dell'Alessandria.