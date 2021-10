Spalto Gamondio: Fiat 600 contro auto in sosta, tre feriti

ALESSANDRIA - Incidente stradale poco fa in spalto Gamondio, all’incrocio con via Bravetta. Una Fiat 600 è finita contro una Bmw parcheggiata.



Tre persone, due donne e un giovane, sono stati trasportati all’ospedale con le ambulanze inviate dal 118. Sembra che le lesioni non siano gravi, ma si tratta comunque di codici gialli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale alessandrina che hanno effettuato i rilievi di legge, e dovranno chiarire la dinamica del sinistro e il perché chi era alla guida ha perso il controllo del mezzo.

Sono stati attivati i soccorsi anche per un cagnolino che viaggiava sull’utilitaria. Complessivamente, sulla Fiat 600 c’erano quattro persone.