Taglio del nastro per il nuovo ufficio Iat di via Cairoli

OVADA - È in programma per oggi, lunedì 25 ottobre, il taglio del nastro del nuovo ufficio Iat del Monferrato Ovadese. L’appuntamento è per le ore 17.30, nei locali – completamente rinnovati – di via Cairoli, 107. Nel corso della giornata (inserita nel cartellone di “Sconfinamenti”, la rassegna culturale estiva promossa e organizzata dall’Enoteca Regionale di Ovada) sarà presentata la relazione “Valorizzare le potenzialità” curata da “Passaggio di rilievo”.

Ed è proprio nei locali sotterranei di Palazzo Delfino che, a partire dalle ore 18.15, al termine dell’inaugurazione, si terrà una tavola rotonda sul paesaggio. Negli spazi di via Torino interverranno Vittoria Poggio (nella foto sotto, a destra), assessore regionale alla Cultura, al turismo e al commercio, e Roberto Cava (nella foto sotto, a sinistra), presidente dell’ATL Alexala della Provincia di Alessandria.