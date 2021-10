L'Orso in Casa. Con lo spirito giusto

ALESSANDRIA - Con "lo spirito giusto". Quello che l'Alessandria ha dimostrato di aver trovato nella sfida con il Crotone e che diventa un claim per il presente e il futuro, e anche il titolo dell'ultimo numero de 'L'Orso in casa', in occasione di Alessandria - Frosinone, organo ufficiale della società grigia, in edicola oggi con Il Piccolo e in distribuzione giovedì allo stadio.

Non può mancare, a cura di Museo Grigio, un approfondimento sulla stagione e mezza che Moreno Longo ha vissuto sulla panchina dei ciociari, conquistando la serie A, sfumata all'ultima giornata contro il Foggia e poi ripresa ai playoff.

C'è l'analisi del campionato dopo la nona giornata e la fuga mancata del Pisa, 1 punto negli ultimi 180 minuti. E, anche, l'avversaria ai raggi X, con i numeri importanti in trasferta, imbattuta, due successi e altrettanti pareggi, e quelli dei moduli, che Fabio Grosso varia spesso.

Il giocatore protagonista del "faccia a faccia" è Andrea Palazzi, dai primi calci nell'Afforese ai Grigi, passando per le giovanili nell'Inter, Livorno e, anche Vercelli, insieme a Longo, in B.

Il 'backstage' al Moccagatta è dedicato al Var, come e quando entra in funzione, quali sono gli spazi, la novità dell'occhio di falco per la goal line technology.

Per il settore giovanile una intervista a Matteo Abbate, per conoscere meglio l'allenatore della Primavera/2.

