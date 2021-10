Nel rally tra le vigne di Santo Stefano Belbo a trionfare sono due monferrini

SANTO STEFANO BELBO (CN) - Nel weekend appena passato a Santo Stefano Belbo si è svolto il rally ‘Trofeo delle merende’, che ha visto tagliare il traguardo per prima la Citroen Saxo VTS guidata dai monferrini Andrea Ganora e Mirko Maschietto.

«Un buon risultato» ha commentato un soddisfatto Ganora, che con Maschietto ha quindi colorato la categoria ‘A6’ a ‘tinte monferrine’ proprio la terra di Cesare Pavese che a Casale ci ha trascorso diverso tempo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale.

(Andrea Ganora, classe 1998)

125 macchine partecipanti in totale hanno sfrecciato tra le celebri vigne santostefanesi per beneficenza, un evento che esula da qualunque campionato. E chissà che nella prossima stagione i due piloti monferrini non siano protagonisti proprio in qualche competizione regionale.