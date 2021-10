Novi, 68enne morta in ospedale: donati gli organi

NOVI LIGURE — Sono stati donati gli organi di una donna di 68 anni morta lo scorso 13 ottobre all’ospedale di Novi Ligure. Alle 4 del mattino, al termine del periodo di osservazione dello stato di morte cerebrale, che era stato dichiarato alle 9.30 del giorno prima, ha avuto inizio il prelievo degli organi di B. M. L., che in vita aveva manifestato la propria volontà di donare gli organi.

Sono stati prelevati il fegato da un’equipe medica di Torino e i reni dagli urologi di Novi. Non è stata possibile la donazione delle cornee per una patologia pregressa della paziente. Il fegato è già stato trapiantato con esito positivo.

Anche questa vicenda, di per sé carica di speranza per chi riceve un organo da tanto tempo atteso, oltre che di dolore per i familiari che perdono la persona amata, ci permette di constatare l’importanza della scelta di chi decide di dare il consenso alla donazione degli organi, e di ringraziare tutti coloro che concorrono a consolidare la cultura della donazione stessa.

«La direzione dell’ospedale ringrazia tutto il personale sanitario coinvolto nell’intervento per la tempestività e l’abnegazione con cui ne ha eseguito le varie fasi», dicono dal San Giacomo.