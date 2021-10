Pareto: quando verrà riaperta la Strada dell’Erro?

PARETO - Le precipitazioni anomale di inizio ottobre hanno danneggiato fortemente la SS334 erosa dalla furia del torrente Erro. Per sicurezza è stata chiusa la strada. Ma a che punto sono gli interventi per riaprire l’arteria diretta al mare? Ad informare i cittadini ci pensa il sindaco di Pareto, Walter Borreani: «Ieri si è tenuto un incontro per fare il punto della situazione riguardo ai lavori che verranno eseguiti sulla strada dell'Erro) per il ripristino della viabilità in sicurezza – posta sui social network - La situazione è davvero complessa; l'intervento complessivo è da oltre 1,5 milioni di euro. Purtroppo la zona soffre intrinsecamente di un dissesto idrogeologico in atto da tempo. Anas si è impegnata a cercare in tutti i modi di ripristinare un senso unico alternato entro il 15 gennaio, e se possibile di anticipare tale data».

Comprensibile il malcontento degli abitanti di tutta la valle. «Personalmente ho richiesto di vagliare una soluzione alternativa per poter aprire la strada sotto Natale, ma la stessa necessità di studi approfonditi riguardo la stabilità del versante e la sua praticabilità non è garantita – continua - Purtroppo, in questi casi e di fronte ad interventi di una tale imponenza, non possiamo spingerci troppo oltre: le condizioni di sicurezza degli utenti vanno messe in cima alla lista, e non è possibile derogarle .Certo monitoreremo la situazione». Sarà potenziata la segnaletica ed indicato un itinerario preferenziale per il traffico pesante che eviti le comunali del paese.