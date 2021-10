Incendio a Spinetta: evacuato un condominio

SPINETTA - Ore 13.40: incendio in una cantina in via Gambalera. Sul luogo i Vigili del Fuoco, la Polizia e i medici del 118 che hanno soccorso due ragazzi rimasti lievemente intossicati scendendo le scale: non sarebbero in gravi condizioni.

L'incendio è ancora in corso e sul suo spegnimento stanno lavorando i pompieri. Il palazzo è stato evacuato, restano, però, tre condomini all'ultimo piano monitorati da terra dai soccorritori.