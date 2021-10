Il santo di oggi, mercoledì 27 ottobre, è San Evaristo.

La vita

Nacque in Palestina, probabilmente a Betlemme ma le notizie sulla sua vita sono poche e incerte. Fu il quinto Papa e il suo pontificato durò dal 97 al 105 sotto il governo degli imperatori Domiziano, Nerva e Traiano. Si converte al Cristianesimo a Roma e diventa papa in seguito all'esilo di papa Clemente I. Istituisce la consacrazione delle tombe dei martiri nelle catacombe dove si celebra la santa Messa e divide la città di Roma in venticinque parrocchie stabilendo che i diaconi debbano affiancare il vescovo nella celebrazione eucaristica.

La morte

Visse in un periodo abbastanza tranquillo e di pace nei confronti dei cristiani quindi non tutti i biografi concordano sul suo martirio che sarebbe avvenuto, secondo alcuni, sotto le persecuzioni dell'imperatore Adriano.