Questa sera un nuovo titolo per la rassegna Valenza Movie

VALENZA - Appuntamento con ‘007 - No Time To Die’ questa sera alle 21 al Cinema Sociale di Valenza, per la rassegna Valenza Movie.

Il biglietto costerà 6 euro a persona, con la possibilità di acquistare la CineCard, un carnet comprensivo di 5 ingressi al costo di 25€. È consigliata la prenotazione contattando l’email biglietteria@valenzateatro.it o il numero 3240838829. Prossimo appuntamento mercoledì 3 novembre, con il film ‘Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto’.