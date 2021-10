Scout: torna l'appuntamento con la castagnata

OVADA - Quindici giorni fa gli iscritti hanno vissuto il loro primo vero momento di aggregazione con una pala in mano. «È stato un gesto significativo e importante – spiegano i capi del gruppo "Scout Ovada 1", quantomai orgogliosi di quanto fatto dai "loro" giovani in auto a un territorio messo in ginocchio dalla recente ondata di maltempo – soprattutto per i ragazzi».

Ora, dopo aver spalato il fango nelle zone più colpite (dalla recente esondazione del torrente Orba) della città, la nota associazione locale è pronta a rimettersi al servizio della comunità. L'appuntamento è per domenica 31 ottobre e per lunedì primo novembre, con il ritorno della "tradizionale" castagnata organizzata in piazza San Domenico.

Orari e modalità

Per due giorni - solo al mattino per quanto riguarda la domenica, mentre nella giornata di lunedì la "maxi padella" sarà operativa a tempo pieno -, dunque, la città ritroverà (dopo l'annullamento del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria in corso) una delle sue storiche manifestazioni autunnali. «L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid - proseguono i responsabili del gruppo "Scout Ovada 1" -. I proventi saranno utilizzati per finanziare le attività della Branca RS».

Non solo castagne, ma anche dolci fatti in casa. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti in questa iniziativa di autofinanziamento che - sempre per i suddetti motivi -, almeno per quest'anno non avrà alcuna attività collaterale.