Si riunisce questa sera il consiglio comunale di Casale

CASALE – Si riunirà questa sera – sempre dalle 21 e sempre con la doppia modalità in presenza e online – il consiglio comunale di Casale. Come sempre sarà prevista la diretta sul canale Youtube ‘Città di Casale Monferrato’.

«Come concordato al termine della seduta del 13 ottobre scorso - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – i lavori assembleari inizieranno esaminando il testo della mozione per la creazione di un tavolo territoriale sulla crisi lavorativa e occupazionale. Testo condiviso da tutte le forze politiche presenti in consiglio. A seguire, si affronteranno le proposte deliberative presentate dall'amministrazione».

In particolare, l’approvazione del regolamento delle prestazioni rese dalla Polizia Locale a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni o eventi, quindi l’approvazione dello schema di convezione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune. Seguirà quindi la mozione sulla chiusura degli sportelli bancomat di Francesco Mazzucco (Difesa e Ripresa).