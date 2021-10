L'Ovadese ne fa cinque e avanza in Coppa

OVADA - Arrivano dalla Coppa le soddisfazioni per l'Ovadese. La squadra di Raimondi supera la Pastorfrigor 5-3 e si qualifica al prossimo turno nonostante la sconfitta 2-0 della gara di andata. Tante le assenze, forse anche in considerazione del delicato anticipo di sabato alle 18.00 sul campo della Luese Calcio Cristo: Musso, Costa, Colombo e Pellegrino, Mazzon lasciato in panchina. Al suo posto l'esordiente Regini, classe 2004

Ovadese in vantaggio al 4' con Favorito che colpisce di testa il corner battuto da Anania. Il raddoppio al 25' con Anania con un gran tiro da fuori. Prima del riposto rete avversaria su rigore concesso per fallo di mano di Hina che nell'occasione viene espulso. Trasforma Micillo. La gara si decide nella prima parte della ripresa. Al 55' gonfia la rete Hassan Cali con un tiro a fil di palo. Dieci minuti dopo El Hamraoui conquista un rigore che trasforma in prima persona. La Pastor Frigor torna in corsa con due reti in pochi minuti di Gentile. Il gol che fissa la qualificazione è di Sassari che trasforma un altro rigore. Sabato si gioca al Centogrigio.

Formazione. Gaione,Regini, Hina, Anania, Silvestri, Favorito, Sassari, Xassan Calì, Aresca, El Amraoui, Mazzotta. A disp. Lipartiti, Mazzon, Visentin, Gallo, Massari, Barletto, Merialdo.