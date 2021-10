"Spazio alla conoscenza" con la prima donna ingegnere aeronautico

NOVI LIGURE — Nuovo appuntamento con “Spazio alla conoscenza”, la rassegna organizzata dall’istituto Ciampini Boccardo dedicata all’astronomia. Questa mattina protagoniste saranno due donne che hanno davvero saputo guardare “oltre le stelle”: Amalia Ercoli-Finzi e la figlia Elvina Finzi saranno in collegamento via streaming sul canale Youtube dell’istituto di Novi Ligure a partire dalle 10.00.

Attraverso la presentazione del libro “Oltre le stelle più lontane”, pubblicato a maggio di quest’anno, sarà possibile conversare con la prima donna italiana laureatasi in ingegneria aeronautica, docente emerita del Politecnico di Milano, grand’ufficiale della Repubblica e consulente della Nasa, dell’Esa e dell’Asi. Colei – tanto per dirne una – che ha progettato la trivella SD2 sganciata dalla sonda Rosetta e che ha perforato il nucleo della cometa Churyumov-Gerasimenko lon­­­­­tana 500 milioni di anni.

Spazio alla Conoscenza, a quando la prima donna sulla Luna? Conferenza con Luigi Ansalone dell'Agenzia spaziale italiana: parlerà del Programma Artemis, per sbarcare di nuovo sul nostro satellite

Ma anche con una madre di cinque figli e amante dei numeri perché hanno caratterizzato la vita della sua famiglia: 40 i chili di pasta che mangiavano i figli in un mese, 49 le paia di mutande da lavare, 5 le ragazze iscritte con Amalia alla facoltà d’Ingegneria su 65, 3 i metalli che regolano la sua vita, ovvero salute di ferro, nervi d’acciaio e marito d’oro!

Molte quindi saranno le tematiche affrontate: l’esperienza della guerra, i ricordi, il ruolo della scuola, l’amore in tutte le sue dimensioni, la carriera, il rapporto tra scienza e religione: è una grande lezione di vita che madre e figlia hanno voluto donare ai bambini e agli adulti e lo fanno attraverso un dialogo semplice ed intimo.

Ecco come saremo: Tommaso Ghidini racconta l'Homo Caelestis Il funzionario dell'Agenzia Spaziale Europea sarà a Novi Ligure per presentare il suo libro, dedicato al rapporto tra l'uomo e il cosmo

Il libro quindi è l’eredità di due donne, è un atto d’amore verso i figli e le generazioni future che avranno l’arduo compito di portare avanti l’impiego delle tecnologie per fronteggiare pericoli e minacce, avendo fiducia e stima in se stessi e negli altri, tolleranza verso se stessi e l’altro, con uno sguardo volto al mondo dell’azione e uno verso il mondo delle stelle per elevarci.