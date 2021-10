Vaccino, accesso diretto per tutto novembre: le date a Novi

NOVI LIGURE — È stata prorogata fino al 30 novembre la possibilità di accesso diretto per la prima dose di vaccino contro il Covid. Le vaccinazioni senza prenotazione verranno eseguite nei centri dell’Asl dalle 9 alle 12. L’hub del centro fieristico Dolci Terre a Novi Ligure sarà aperto nei giorni 28 e 29 ottobre, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 12 novembre. Successivamente verranno stabilite le altre date.

Terza dose per chi ha tra 60 e 79 anni

Per ottimizzare i tempi, tutti i cittadini di età compresa tra i 60 e i 79 anni che hanno già completato il percorso vaccinale da almeno 6 mesi (ad eccezione dei soggetti affetti da patologie gravi) hanno la possibilità di prenotare un appuntamento per la dose addizionale, la cosiddetta “terza dose”, attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it (è possibile selezionare e scegliere sia giorno e ora per la somministrazione della dose aggiuntiva che l’hub in cui recarsi). Resta sempre valida anche la possibilità di accesso diretto agli hub.

J&J, richiamo con Pfizer

I 60-79enni che finora in Piemonte hanno concluso il ciclo vaccinale sono oltre 680 mila. Di questi, 164 mila potranno accedere alla terza dose già tra ottobre e novembre, avendo ricevuto l’ultima dose da almeno 6 mesi. Chi ha ricevuto il monodose Johnson & Johnson da almeno 6 mesi riceverà il richiamo con Pfizer.

Tamponi gratuiti per i lavoratori

Dal momento che per disposizione ministeriale il green pass è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino, la Regione Piemonte ha deciso di mettere a disposizione il tampone gratuito per tutti i lavoratori che - dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino - sono in attesa della validazione del green pass. Per accedere agli hotspot pubblici è necessario prenotare il tampone attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it, sarà possibile scegliere hotspot del proprio territorio di residenza, ma anche data e ora dell’appuntamento in base alle disponibilità.