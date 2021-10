Al Municipale il teatro ritorna in scena: il calendario 21-22

CASALE - Al Municipale si riapre ufficialmente il sipario. L'annuncio della nuova stagione teatrale 2021-22, con il ritorno alla capienza del 100%, è di questa mattina. A raccontare le nuove proposte per quest'edizione la rappresentante di Piemonte dal Vivo - fondazione con cui il Teatro ha collaborato per la realizzazione del calendario - Nadia Macis. Il primo appuntamento è previsto per il 16 gennaio, con 'Graces', un'opera coreografica di Silvia Gribaudi.

