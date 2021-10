Nasce la Consulta giovanile. Moncalvo: «Dialogo con le nuove generazioni»

NOVI LIGURE — L’amministrazione comunale di Novi Ligure punta sulla partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Oggi alle 16.00, presso il Museo dei Campionissimi, si terrà infatti l’incontro “Partecipazione giovanile: quali strumenti? La consulta giovanile per una nuova forma di cittadinanza”, aperto ai novesi dai 16 ai 35 anni di età.

L’incontro è a conclusione del progetto “#Partecipiamo” presentato dal Comune di Novi Ligure e finanziato dalla Regione Piemonte. Il progetto ha coinvolto giovani amministratori di età inferiore a 35 anni o di nuova nomina in workshop giornalieri e workshop di formazione specialistica finalizzati ad accrescere la passione per il bene comune, l’impegno pubblico, l’etica valoriale nonché migliorare la qualità delle competenze dei partecipanti nelle materie strategiche per l’amministrazione pubblica locale anche in relazione alle richieste già espresse dal territorio.

L'incontro di oggi vuole essere un momento di confronto per idee, proposte e richieste finalizzato alla costituzione di una Consulta dei giovani del Comune di Novi Ligure come strumento che vuole promuovere la partecipazione dei giovani alla vita del territorio, che desiderano, in maniera volontaria, offrire il proprio tempo libero per collaborare attivamente alla gestione della cosa pubblica, proponendo idee e iniziative riguardo le tematiche giovanili e il ruolo dei giovani nella comunità novese.

«Una delle prerogative della nostra amministrazione è quella di favorire la cittadinanza attiva e promuovere il dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione, specie con i più giovani – spiega Edoardo Moncalvo, neo assessore al Bilancio del Comune Novi Ligure – per questo stiamo lavorando fortemente alla costituzione della Consulta giovanile che ci permetterà di avviare politiche partecipative e di coesione sociale rivolte ai giovani della nostra comunità. Invito dunque tutti i ragazzi e le ragazze di Novi Ligure e le associazioni giovanili a prendere parte all’incontro di presentazione, per conoscere così gli obiettivi, le finalità e le modalità del progetto, per dare così avvio alla Consulta».

I tempi però sono stretti: è possibile iscriversi entro e non oltre le ore 12.00 di oggi. Necessario esibire green pass. Info e iscrizioni: Punto Giovani, tel. 0143 76246 int. 2, cell. 337 1570868, mail informagiovaninovi@gmail.com.