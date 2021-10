Nuova rete elettrica, «da ora più facile isolare i guasti»

PARODI LIGURE — A Parodi Ligure arriva una rete elettrica “smart”. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, ha appena terminato i lavori di rifacimento della rete che porta energia a Parodi e alla frazione di Cadepiaggio.

L’intervento – di cui beneficeranno anche i comuni limitrofi di Bosio, San Cristoforo e diverse frazioni del comune di Gavi – è consistito nella sostituzione per una lunghezza di circa un chilometro e mezzo dei vecchi conduttori nudi in rame con cavo aereo in alluminio isolato, di migliori caratteristiche meccaniche, e alla sostituzione completa di pali e armamenti.

Grazie a queste operazioni gli utenti beneficeranno di una migliore qualità del servizio, anche in caso di guasto, quando sarà possibile isolare il tratto di linea danneggiato e restituire immediatamente elettricità alle utenze.