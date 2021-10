Ovadese sempre più ligure, arriva anche Rignanese

OVADA - Si arricchisce ancora il reparto offensivo dell'Ovadese. L'ultimo arrivo, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della Pastorfrigor, è Fabio Rignanese. L'accordo è stato trovato nella giornata di mercoledì. Il neo acquisto è originario di Savona, in questa stagione militava in Eccellenza ligure nel Pietra Ligure, ma è conosciuto anche nell’alessandrino per aver militato nel San Giuliano Nuovo dove si è laureato capocannoniere con 23 reti ed Acqui di Arturo Merlo. Nel suo curriculum dopo aver iniziato la carriera nel Vado, ha giocato in Lombardia nel Lomellina, quindi al San Giuliano Nuovo, poi nel Legino, ad Acqui e nel Pietra Ligure. La società è convinta così di aver completato quel mercato evidentemente lasciato a metà in una fase estiva in cui diversi colpi erano sfumati. Rignanese avrà il compito di risolvere il problema principale evidenziato dalla squadra di Raimondi, quello della sterilità offensiva. Solo in un'occasione l'Ovadese ha infatti segnato più di un gol. Domenica nel pareggio con il San Giacomo Chieri la squadra ha sprecato diverse interessanti opportunità.