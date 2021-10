Autosped al fotofinish, è poker

CARUGATE - La rivincita è una battaglia: un anno dopo una sconfitta che aveva messo a rischio la prima qualificazione alla final eight di Coppa Italia, Autosped cala il poker nella partenza lanciata, ma a Carugate è lotta punto a punto fino all'ultimo secondo (58-61).

Castelnuovo comanda il girone Nord della A2, ma è la vittoria più lottata, contro una avversaria trascinanta da Tulonen, 22 punti per la finnica, miglior realizzatrice del raggruppamento, giocatrice che alza il peso della formazione allenata da Cesari.

Per le ospiti 37 punti in due per Rulli, che a prendere in mano la squadra nei momenti cruciali, e Gatti che, come sette giorni prima, fa canestro da tutte le parti

A 8 secondi dalla fine Bonasia ha due liberi, ne trasforma uno solo, ma mette la distanza che serve per esultare ed evitare il tentativo estremo di recupero.

"Felici per la vittoria, ma fin dai primi scambi abbiamo capito - sottolinea coach Francesca Zara - che avremmo fatto molta fatica". Troppe concessioni in difesa. "Dovremo lavorare molto, uno degli obiettivi della settimana".