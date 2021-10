Romairone firma per l'Hsl

TORTONA - C'è un nuovo acquisto fra le fila dell'Hsl Derthona, ufficializzato in mattinata: Alessandro Romairone, attaccante classe 1999, arriva dalla Pro Vercelli in Serie C, maglia con la quale nella scorsa stagione ha raccolto 17 presenze nel Girone A.

Cresciuto nelle giovanili dei bianchi, ha giocato nella Primavera di Sassuolo e Genoa, vincendo anche un torneo di Viareggio con i neroverdi.

La sua prima importante esperienza in prima squadra è stata con il Carpi, dove ha esordito in Serie B nella stagione 2018/19.

Alessandro è figlio d'arte. Il papà, Giancarlo, è stato attaccante in C e B (spesso in coppia con Roberto Murgita), anche con la maglia dell'Alessandria, è direttore sportivo in molti club, l'ultima esperienza a Bari.