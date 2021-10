Alessandria capitale del kung fu

ALESSANDRIA - "Il kung fu italiano riparte da Alessandria".

Una grande soddisfazione per l'Accademia Wushu Sanda Alessandria, scelta dalla Fiwuk, la federazione associata al Coni, come sede per i titoli di forme, il kung fu tradizionale. "Il primo grande evento che segna la ripartenza - come sottolinea Vincenzo Drago, presidente federale - ma voi atleti e tecnici non vi siete mai fermati per arrivare a questo appuntamento. Il movimento sta bene ed è ai vertici europei, ma possiamo ancora crescere e i campionati al PalaCima sono la prima tappa".

Dopo la sfilata e i saluti, di Coni e Comune, il via alle gare, con i seniores. Si proseguirà anche domani, al pomeriggio le premiazioni degli atleti e delle prime tre società. La squadra di casa, del maestro Gianluca D'Agostino, schiera quattordici elementi, da bambini a master, e ha ambizioni di scudetti con junior e senior.