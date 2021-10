Donna estratta dall'auto dopo l'incidente

CASALE - Una donna è stata estratta dalle lamiere della sua auto dopo uno scontro avvenuto, intorno alle ore 12 di oggi, all'incrocio tra via Valerani e via Cardinal Massaia. Soccorsa in prima battuta dai Vigili del Fuoco è stata trasportata in ospedale dagli operatori della Croce Verde. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla Polizia Locale.