L'Atletico Acqui si salva nelle battute conclusive. Nell'ottava giornata del campionato di Seconda Categoria, la compagine guidata da Pesce e Boveri pareggia 1-1 a Villaromagnano e viene raggiunta al comando dalla Frugarolese.

Per i termali, costretti a lasciare per strada i primi due punti della stagione dopo sette vittorie consecutive, il bicchiere potrebbe essere comunque considerato mezzo pieno. Su un terreno difficile, e contro un avversario di valore, l'Atletico va sotto a metà ripresa (il Villetta va a segno dal dischetto), ma poi trova la forza di recuperare nei minuti finali. La rete dell'1-1, infatti, arriva a cinque minuti dal termine sempre su rigore, quando il solito Luca Merlo trasforma con freddezza, dando al punteggio la dimensione definitiva. Per il figlio d'arte si tratta della rete numero 8 in campionato.

"Risultato giusto - ammettono i tecnici Flavio Pesce e Federico Boveri - abbiamo sprecato tre grandi occasioni nella fase iniziale, ma poi il Villaromagnano ha confermato di essere squadra dai valori importanti. Raggiunto l'1-1 avremmo sperato di completare la rimonta, va detto però che proprio in chiusura il direttore di gara ha sorvolato su un episodio dubbio nella nostra area di rigore, dobbiamo essere onesti. Siamo soddisfatti della prestazione e del rendimento in generale, pesano purtroppo le perduranti ed eccellenti assenze".