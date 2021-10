Cacciari e Rosboch al Municipale, saranno ospiti della Comunità ebraica

CASALE - Attesi per questo pomeriggio due prestigiosi ospiti al Teatro Municipale di Casale: Massimo Cacciari - filosofo, accademico, saggista e politico italiano, ex sindaco di Venezia - e Michele Rosboch, professore di Storia del diritto all’Università degli Studi di Torino.

L’evento, che si inserisce nella stagione culturale della Comunità Ebraica di Casale, inizierà alle 16.30 e sarà moderato da Claudia De Benedetti, direttore dei Musei Ebraici di Casale.

Il titolo è ‘L’idea di giustizia dal pensiero classico a ebraismo e cristianesimo’ e andrà a recuperare un incontro in Sinagoga fissato per ottobre 2020 che non si era potuto svolgere a causa della pandemia. L’ingresso sarà libero, a partire dalle 15, e solo con Green Pass.