Casale, ci pensa Forte. Adesso è podio

LAVAGNA - Basta Riccardo Forte al Casale, per conquistare tre punti sul campo di Lavagna, che Marco Sesia, alla vigilia, aveva giudicato ostico e che tale si è confermato.

Un gol pesante, quello realizzato dall'attaccante di scuola Milan al 19' del primo tempo: permette ai nerostellati di agganciare Hsl Derthona, sconfitto a Saluzzo, al terzo posto, con 17 punti, ma una gara in meno dei leoncelli (il recupero a Sestri Levante, che si giocherà il 10 novembre).

Marco Sesia schiera dall'inizio l'ultimo arrivato, Perez Moreno, che conferma sia le qualità tecniche in mezzo al campo, sia una condizione fisica già buona, che gli permette di restare in campo fino al 2' dalla fine, poi sostituito da Ben Nasr, uno dei giocatori che, al mercato, potrebbe salutare Casale, scelta per riequilibrare una rosa con qualche elemento in esubero.

Lavagnese - Casale 0-1

Marcatori: pt 19' Forte

Lavagnese: Calzetta; Sommovigo, Casagrande (13'st Scarlino), Amendola, Bacigalupo, Righetti (30'st Rovido), Dotto, Croci, Lombardi (46'st D'Arcangelo), Olivieri (13'st Bertoletti. A disp.: Guerrino, Scorza, Armenise, Canovi, Vatterini. All.: Fasano

Casale: Paloschi, Gianola, Forte (46'st Guarino), Candido (29'st Giacchino), Rossini, Perez Moreno (43'st Ben Nasr) , Continella, Vicini (29'st Mullici), Gilli (50'st Casella=, Palermo, Silvestri. A disp.: Cozzella, Brevi, Ricciardo, Onishchenko. All.: Sesia

Arbitro: Tricarico di Verona

Assistenti: Amoroso di Piacenza e Castellari di Bologna.