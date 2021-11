Intossicazione da monossido: muore un'anziana, un uomo è grave

NIZZA MONFERRATO - Tragedia questa mattina a Nizza Monferrato. Per un'intossicazione da monossido di carbonio causata verosimilmente dal malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento è morta in un'abitazione una donna di 80 anni. Sul posto l'intervento dei sanitari del 118 di Alessandria che per lo stesso motivo hanno soccorso un uomo che versa in gravi condizioni e ora è ricoverato in codice rosso in ospedale.