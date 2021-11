Strade, lavori sulle provinciali. Ma sono solo rattoppi

ALESSANDRIA — Poco meno di 1 milione e 400 mila euro per tutta la Provincia, da dividere nei sei comparti stradali. Risultato: circa 240 mila euro in un anno per ciascun comparto. È quanto la Provincia di Alessandria investirà nella manutenzione della rete stradale per il quadrante Novi-Ovada, al netto dei “grandi” interventi, quelli relativi, ad esempio, al ponte sul torrente Albedosa, a Capriata d’Orba o a quello lungo la provinciale 140 della val Borbera, o quelli finanziati con fondi per il dissesto idrogeologico a seguito degli eventi alluvionali.

Si tratta, comunque, di fondi non sufficienti per ripristinare la rete in modo ottimale. Ben lo sanno alla direzione Viabilità e Trasporti di Palazzo Ghilini che ha redatto il piano di interventi in base alle risorse messe a disposizione dal ministero delle Infrastrutture. Una ventina di interventi in tutto, all’interno del comparto, per la «scarifica della pavimentazione bituminosa» nei tratti ammalorati, stesura del «tappeto», risagomatura, ricostruzione della banchina, sistemazione della barriere. “Rattoppi”, insomma, per tratti in media di 200 metri e mai più lunghi di 600.

Niente mutui

«Purtroppo, non potendo, come ente, accendere mutui, dobbiamo fare i conti unicamente con i finanziamenti che arrivano dal ministero o dalla Regione», precisa l’ingegnere a capo del servizio, Paolo Platania. In pratica, «interveniamo solo sulle urgenze, senza la possibilità di programmare interventi a lungo respiro». La scelta degli interventi, è precisato nella relazione, datata febbraio 2021, «è scaturita dall’analisi condotta sulle condizioni della pavimentazione bitumionosa e del corpo stradale». L’analisi, manco a dirlo, evidenzia «fessurazioni, sgranamenti e buche, a volte addirittura cedimenti (...) compromettendo in modo serio ed inarrestabile, in caso di mancato intervento, l’integrità della piattaforma stradale».

La lista degli interventi

Scorrendo la lista degli interventi, si inizia dalla Sp 189 di Carpeneto, per la “provvista e stesa di tappeto d’usura” in più punti; stessa tipologia di intervento sulla 185 a Predosa. I lavori più cospicui, in termini di lunghezza, sono quelli lungo la 155 tra Ovada e Basaluzzo e poi a Capriata, all’incrocio con la Sp 179. Anche qui, si tratta di “scarifica pavimentazione (ove necessaria) più provvista e stesa di tappeto di usura”.

A Castelletto si interviene (per 50 metri) sulla Sp 175 e sulla 176. Interventi tra Pasturana e Novi lungo la Sp 156.

Rattoppi necessari in diversi punti tra Pozzolo Formigaro e Novi Ligure lungo la 35 bis dei Giovi (che non è entrata nel computo delle strade a grande traffico passate in carico ad Anas).

A Gavi si stende l’asfalto per piccoli tratti sulla Sp 170 (quella che porta a Bosio e Lerma) e sulla 161 (verso Serravalle). Sempre a Gavi, ma lungo a 162 (Monterotondo) è prevista la “ricostruzione del corpo stradale”.

Tre gli interventi a Rocca Grimalda; sulla 185 per la ricostruzione della banchina al chilometro 26; sulla 189 per la sistemazione delle barriere e sulla 175 per la “bonifica della sede stradale”.

L’appalto, dopo il bando gara, se lo è aggiudicato la ditta Cab srl di Arezzo con un ribasso del 9 per cento sull’importo a base di gara.