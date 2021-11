A fuoco il seminterrato della palazzina: si indaga sul rogo

SAN SEBASTIANO CURONE - Ieri intorno alle 19.30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Tortona e un'autobotte di Alessandria sono intervenuti a San Sebastiano Curone per un incendio di un'abitazione di tre piani. Il rogo riguardava fortunatamente solo il seminterrato adibito a legnaia e le operazioni di spegnimento e bonifica hanno impegnato i Vigili del Fuoco per circa tre ore.

Non si registrano feriti ma per le sollecitazioni termiche causate dell’incendio sono stati interdetti il piano interrato e il primo piano dello stabile. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. Indagano anche i Carabinieri di San Sebastiano Curone.