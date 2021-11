Al Borgo torna il Mercatino di Forte dei Marmi

OVADA - È in programma per sabato prossimo, 6 novembre, il ritorno del Mercatino di Forte dei Marmi in città. Nell'occasione le bancarelle con gli espositori saranno sistemate in viale Rebora, dal centro del Borgo fino alla stazione di Ovada nord.

Un altro segnale di ripartenza dopo che lo scorso anno l’appuntamento era stata cancellato a causa del nuovo aggravamento della situazione dei contagi da "Covid-19". Saranno una quarantina gli espositori toscani presenti con prodotti di alta qualità di abbigliamento, fra questi capi firmati per uomo e donna, e accessori per la casa.

Intrattenimento e frittelle

L’iniziativa, promossa dagli “Amici del Borgo”, rientra nelle attività che l’associazione ha programmato nel corso del 2021 per promuovere un quartiere storico della città, da sempre fucina di iniziative e momenti di intrattenimento. Il mercatino inizierà alle ore 9 per concludersi alle 19.

Per l’occasione gli “Amici del Borgo” allestiranno un gazebo dove verranno preparate le tradizionali frittelle e le caldarroste, novità per l’anno in corso.