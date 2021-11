Il Duc di Casale entra nel vivo: domani il secondo incontro di formazione

CASALE - Dopo il primo appuntamento dello scorso 19 ottobre, prosegue la formazione rivolta agli operatori commerciali nell’ambito del progetto riguardante il Distretto Urbano del Commercio di Casale Monferrato con un nuovo incontro che si terrà domani a Palazzo San Giorgio (ma anche in via telematica). Il tema sarà ‘Fabbisogni delle imprese – Presentazione dei risultati del questionario – Scenari futuri offerti dal Duc’.

L’incontro sarà l’occasione per condividere i risultati del questionario rivolto ad artigiani e commercianti della città finalizzato a raccogliere idee, considerazioni, suggerimenti, criticità e ad evidenziare i problemi più importanti e significativi per il territorio. Contestualmente verranno illustrati gli scenari futuri che si delineano con la costituzione del Distretto Urbano del Commercio.

Si potrà partecipare in video conferenza all’apposito link; per recarsi invece in Comune è invece necessario prenotare allo 0142 444333. All’appuntamento saranno presenti l’assessore al Commercio Giovanni Battista Filiberti, il Segretario Provinciale di Confesercenti Manuela Ulandi e il Direttore provinciale di Ascom-Confcommercio Alice Pedrazzi.