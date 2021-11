Tableau vivant, film su arte e bellezza con i ragazzi delle scuole

NOVI LIGURE — Un film sulla bellezza vissuta attraverso la realizzazione di tableaux vivant di quadri famosi. È lo stimolante progetto al quale stanno lavorando in rete docenti e alunni dell’Istituto Comprensivo 2, della scuola media Boccardo e del liceo Amaldi di Novi Ligure.

Il film – scritto dalla docente Giulia Galli, con la regia di Laura Gualtieri e di Andrea Ligori – ripercorre la storia e l’intento di alcune opere d’arte e ne realizza il tableau vivant. Vuole raccontare alcuni quadri famosissimi – il Frontone est del Partenone, Il Compianto sul Cristo morto di Giotto, La cena in Emmaus di Caravaggio, La scuola di Atene di Raffaello, alcune opere di Bansky – dopo averne spiegato le intenzioni e il significato, lo scopo espressivo, l’intenzione degli autori. Il tutto commentato da canzoni famose che ne sottolineano e ne rivelano il significato, e introdotte da citazioni di opere letterarie. La pellicola prenderà parte al Giffoni Film Festival nel 2022.

«Questo progetto era nato tre anni fa come progetto teatrale – racconta Giulia Galli – Io insegno alle medie Boccardo, dove crediamo molto nel teatro, nella lettura espressiva, nella comprensione che può scaturire dalla lettura di un testo teatrale. Ho composto un testo per le quattro classi che avevo, che prevedeva la realizzazione di tableaux vivants di quadri famosi con commento poetico, emotivo e psicologico. Nel 2020 c’è stata la prima chiusura e anche l’anno scorso non è non è stato possibile realizzarlo. Abbiamo deciso di provare a fare un film. Ho conosciuto Andrea Ligori, diplomato al Dams, e ci siamo resi conto di quanto fosse bravo e responsabile, e abbiamo trasformato questo copione teatrale in un film. L’idea è piaciuta moltissimo al dirigente scolastico dell’Amaldi, Michele Maranzana. Al liceo studiano alcuni miei ex allievi e la sceneggiatura era stata scritta per loro ed era giusto continuare con questi ragazzi».

Grazie al dialogo con l’insegnante Lucina Alice e con la dirigente scolastica dell’Ic 2 Silvia Borsano, le scuole raggiungono un accordo di rete e le riprese possono partire. Alla Pieve il cast ha girato i ciak de “La cena in Emmaus”, con Caravaggio interpretato dal professor Giuseppe Canepa, che è anche Giotto in un altro tableau vivant. Diverse le location per “La Scuola di Atene”: il parco castello, il centro storico e il cortile della biblioteca civica. Nell’androne di palazzo Dellepiane, è stato girato l’omaggio all’artista inglese Banksy (interpretato dalla docente Carla Fossati), che verrà completato al museo dei Campionissimi. Il Frontone est del Partenone (con Roberto Gemme nei panni di Zeus) è stato ambientato a Villa Trucco, a Cassano Spinola. «È un’esperienza incredibile - conclude Galli - anche per i ragazzi».