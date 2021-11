TERRUGGIA - A Terruggia quello che sta per arrivare sarà un weekend di riflessione. Sono due gli eventi attesi, entrambi intitolazioni di luoghi strategici del paese a due cittadini prematuramente scomparsi che nel corso degli anni hanno fatto molto per il benessere della comunità locale.

Si parte sabato 6, alle 15, con una cerimonia in onore della maestra della 'Freccia Azzurra' Angela Coppa, venuta a mancare nel 2014. A lei sarà dedicata l'area giochi di Terruggia in Piazza Vittorio Emanuele III, recentemente rinnovata e ampliata. Al termine seguirà una merenda per tutti i presenti e, alle 17, la santa messa in suo onore.

Appuntamento anche domenica mattina presso la chiesa di San Martino alle 11, dove verrà celebrata la messa in suffragio del dottor Mauro Marchisio. Al termine verrà scoperta la targa commemorativa di fianco all'ingresso dell'ambulatorio medico in centro paese, per ricordare tutti i suoi anni d'attività. Si concluderà l'evento con un aperitivo.