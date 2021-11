Gestione Ambiente, i Comuni trovano l'intesa: ecco il nuovo cda

NOVI LIGURE — Nuovo corso da oggi per Gestione Ambiente, la società incaricata della raccolta rifiuti a Novi Ligure, Tortona e in altri 31 Comuni del circondario. Termina infatti l’epoca dell’amministratore unico Paolo Selmi e comincia quella del consiglio di amministrazione. Cinque i membri chiamati a farne parte: Pier Paolo Civeriati in qualità di presidente, Silvio Mazzarello come amministratore delegato, Maria Rosa Porta, Marco Peretti e Vania Toccalini come consiglieri.

Gestione Ambiente: il dopo Selmi

Che i tempi fossero maturi per una revisione dei vertici di Gestione Ambiente era chiaro: Paolo Selmi era stato nominato amministratore delegato quando Novi e Tortona erano governate dal centrosinistra. Nell’aprile 2020 il suo incarico era stato rinnovato, come amministratore unico, in attesa che Novi, Tortona e Voghera trovassero un accordo per la sua sostituzione.

C’è voluto un anno e mezzo, ma nelle ultime settimane le critiche dell’amministrazione comunale novese al modo in cui Gestione Ambiente sta organizzando la nuova raccolta differenziata “porta a porta” avevano fatto intendere che ormai i giochi erano fatti e si stava preparando il terreno per l’arrivo della nuova squadra.

Gestione Ambiente: il nuovo cda

Silvio Mazzarello è ormai un volto noto ai novesi: titolare della ditta di autotrasporti Mcm, è stato chiamato dal sindaco Gian Paolo Cabella al capezzale del Cit, la cui sorte ora è in mano ai due operatori privati che aspirano a rilevarne la maggioranza. Lo stesso dicasi per Maria Rosa Porta: consigliere comunale di lunga data, protagonista di diverse campagne elettorali, è stata anche presidente del consiglio.

Pier Paolo Civeriati, titolare di un’agenzia immobiliare a Tortona, nel 2019 si è candidato alle elezioni comunali nelle fila della Lega, a sostegno del sindaco Federico Chiodi. Il consiglio di amministrazione sarà completato da Marco Peretti (direttore operativo di Gestione Ambiente) e da Vania Toccalini, ingegnere vogherese esponente di Forza Italia.

Gestione Ambiente: i soci

Gestione Ambiente è controllata per il 54 per cento da Acos, per il 6 per cento dal Cns e per il 40 per cento da Asmt. Acos, a sua volta, è per il 64,3 per cento di proprietà del Comune di Novi, mentre Asmt è controllata per il 24,5 per cento dal Comune di Tortona e per il 74,3 per cento da Asm, una società che fa capo al Comune di Voghera.